Milan, Ordine: 'Zero in materia politica. Scaroni non ha portato ...'

Il pensiero su Scaroni: "Bisogna aggiungere infine lo zero in materia politica da parte del Milan, e in particolare del suo presidente Scaroni che in Lega e in federcalcio non ha ancora portato a casa un risultato visto il trattamento ricevuto per esempio dal sistema arbitrale. Gli ultimi due episodi sono in qualche modo simbolici: nella finale di Coppa Italia Gabbia riceve una gomitata sul petto da Beukema del Bologna senza che dal var intervengano a richiamare l'attenzione dell'arbitro Mariani; stessa scena in Roma-Milan a parti invertite e questa volta il varista Mazzoleni (che era avar in coppa Italia) richiama l'arbitro Piccini che non può far altro che espellere l'ingenuo Gimenez".