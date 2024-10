Infortunatosi con la Nigeria , si temeva ci fossero lesioni alla coscia destra. Solo affaticamento, invece, per l'ex Villarreal che, già ieri, ha svolto parte della seduta di allenamento con i suoi compagni agli ordini di Fonseca e, pertanto, la sua presenza in Milan-Udinese (almeno in panchina) è praticamente scontata.

Al posto di Theo potrebbe giocare Pavlović. Okafor di punta?

Assente Theo Hernández per squalifica, Fonseca dovrà decidere come sostituirlo in Milan-Udinese: le ipotesi sul piatto sono Filippo Terracciano, Álex Jiménez o, persino, Strahinja Pavlović. In attacco, possibile panchina per Tammy Abraham: può giocare titolare Noah Okafor. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Scadenza 2025: i possibili colpi a parametro zero >>>