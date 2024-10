CALCIOMERCATO MILAN

Tra due giorni si torna in campo, a 'San Siro', contro l'Udinese, ma il Milan, nel frattempo, ha sfruttato questa sosta del campionato per gli impegni con le Nazionali per fare un punto approfondito sul calciomercato che sarà. Circolano già i nomi di qualche possibile rinforzo per la sessione invernale (Patrick Dorgu, Morten Frendrup e Domenico Berardi), ma il club ha anche spostato la propria attenzione anche a qualche mese più in là. In particolare, a qualche possibile colpo a parametro zero per la prossima stagione. Chi potrebbe arrivare al Milan tra i giocatori in scadenza di contratto nel 2025? Vediamolo insieme.