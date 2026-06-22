La mattinata in casa rossonera è stata un vero e proprio concentrato di notizie di importanza capitale per il futuro a breve e lungo termine del club. Dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, le indiscrezioni e le analisi si sono rincorse, delineando i contorni del Milan che verrà. Tra la nascita ufficiale della nuova governance basata sulle metriche avanzate e le prime, caldissime manovre di un calciomercato estivo pronto a entrare nel vivo, andiamo a scoprire nel dettaglio le Top News di oggi, lunedì 22 giugno 2026, che stanno infiammando l'ambiente milanista.

1. La rivoluzione di Cardinale: nasce il comitato allargato senza DS e DT

Il tema centrale della mattinata è la definitiva nascita del nuovo organigramma societario voluto dal proprietario e managing partner di. Archiviata l'era dei direttori sportivi e dei direttori tecnici tradizionali, il Milan adotta. Al vertice assoluto siede lo stesso Cardinale, che assume un ruolo fortemente operativo e accentratore, mantenendo l'ultima parola su ogni decisione strategica.

La catena di comando interna si divide equamente tra gestione amministrativa e sportiva:

Massimo Calvelli : assume la carica di amministratore delegato con pieno potere di firma legale.

: assume la carica di amministratore delegato con pieno potere di firma legale. David Castelblanco : uomo forte di RedBird all'interno del CdA, supervisionerà l'area finanziaria e i flussi di investimento.

: uomo forte di RedBird all'interno del CdA, supervisionerà l'area finanziaria e i flussi di investimento. Zlatan Ibrahimović : confermato nel ruolo cardine di Senior Advisor della proprietà.

: confermato nel ruolo cardine di Senior Advisor della proprietà. Bobby Gardiner : promosso a Director of Football Intelligence, guiderà lo scouting scientifico e l'analisi dei Big Data in sinergia con l'area scout di Donato Lomonte.

: promosso a Director of Football Intelligence, guiderà lo scouting scientifico e l'analisi dei Big Data in sinergia con l'area scout di Donato Lomonte. Hendrik Almstadt : nel ruolo di Director of Player Trading, sarà l'uomo deputato a condurre le trattative economiche e contrattuali.

: nel ruolo di Director of Player Trading, sarà l'uomo deputato a condurre le trattative economiche e contrattuali. Rúben Amorim: il nuovo tecnico, ufficializzato il 16 giugno, agirà come un manager all'inglese, indicando le caratteristiche dei profili necessari sul campo.

2. Milan Futuro e settore giovanile: continuità dirigenziale e svolta in panchina

Le novità toccano da vicino anche la linea verde del club. Se la struttura dirigenziale rimane blindata, con le conferme dialla guida del progetto Milan Futuro (Under 23) e dial comando dell'intero settore giovanile, la vera rivoluzione riguarderà la panchina della Seconda Squadra.

Massimo Oddo risolverà ufficialmente il suo contratto nei primi giorni di luglio per tentare una nuova avventura professionale. Per la sua sostituzione, la dirigenza rossonera sta valutando l'inserimento di un allenatore straniero. L'obiettivo è importare una metodologia di lavoro internazionale e innovativa, perfettamente allineata ai principi tattici e di intensità che Amorim applicherà in prima squadra, facilitando così il salto dei giovani talenti verso il calcio dei grandi.

3. L'inchiesta de "La Verità": quanto guadagna Ibra e il piano azionario segreto

Un focus di enorme interesse finanziario è stato sollevato dall'inchiesta del quotidiano La Verità, che ha svelato. Lo svedese percepisce un ingaggio fisso pari a. Il suo raggio d'azione è totale: consiglia la proprietà sulle valutazioni della rosa, sul reclutamento dei talenti, sulla motivazione dello spogliatoio e agisce come brand ambassador globale, specialmente nel mercato statunitense.

Il dettaglio più clamoroso riguarda però il piano di opzioni azionarie (stock option) inserito nell'accordo. Ibra non ha investito capitali propri, ma vanta il diritto di acquistare in futuro 5 milioni di dollari in azioni del Milan al prezzo di acquisizione del 2022 (sulla base di un valore del club di 1,2 miliardi). Inoltre, potrà acquistare altri 10 milioni di dollari in azioni a prezzo raddoppiato, opzione che scatterà solo quando il valore complessivo del Milan raggiungerà i 2,4 miliardi di euro, un traguardo legato a doppio filo alla costruzione del nuovo stadio di proprietà.

4. Calciomercato: la linea sui big e la rottura insanabile con Rafael Leão

Mike Maignan e Christian Pulisic : considerati inamovibili e pilastri della formazione titolare.

: considerati inamovibili e pilastri della formazione titolare. Adrien Rabiot : al centro del progetto tecnico e sottratto alle lusinghe di mercato.

: al centro del progetto tecnico e sottratto alle lusinghe di mercato. Luka Modrić: il croato deciderà il suo futuro dopo i Mondiali, valutando l'opzione di rinnovo per un anno o il ritorno a Madrid in veste dirigenziale.

Sul fronte delle uscite e delle conferme all'interno della rosa attuale, la linea tracciata da Cardinale e Amorim è improntata alla massima fermezza. Grazie a un modello economico auto-sostenibile, il Milan ha intenzione di resistere agli assalti delle big europee e delle rivali italiane (come il Napoli di Allegri per Rabiot),

Scenario completamente opposto per Rafael Leão. L'esterno portoghese, attraverso continue dichiarazioni pubbliche di addio, si è praticamente chiamato fuori da solo dal progetto Milan. La società ha preso atto della rottura e ha aperto ufficialmente alla sua cessione estiva: il giocatore partirà non appena verrà presentata un'offerta congrua al suo reale valore di mercato.

5. Le richieste di Amorim: asse caldissimo con il Portogallo per Ramos e Gonçalves

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Gonçalo Ramos : attaccante classe 2001 in uscita dal PSG, individuato come il perfetto terminale offensivo per il gioco verticale di Amorim.

: attaccante classe 2001 in uscita dal PSG, individuato come il perfetto terminale offensivo per il gioco verticale di Amorim. Pedro Gonçalves (Pote): stella dello Sporting Lisbona, classe 1998, autore di 15 gol e 9 assist nell'ultima stagione. Il jolly offensivo brevilineo è perfetto per agire da trequartista o da esterno sinistro nel 3-4-2-1 del tecnico, che lo ha già allenato in patria. La sua valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

In tema di entrate, le prime precise richieste avanzate da Amorim portano direttamente in Portogallo e valorizzano. Per sostituire Leão e dare peso al reparto offensivo, l'allenatore rossonero ha messo nel mirino due profili di caratura internazionale: