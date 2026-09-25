La mattinata in casa Milan si apre all'insegna delle dichiarazioni dei grandi ex, delle riflessioni tattiche e delle calde indiscrezioni in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Nella giornata di oggi, venerdì 25 settembre 2026, l'universo rossonero è scosso dalle parole d'amore di una leggenda intramontabile come Andriy Shevchenko, mentre sul fronte del campo e delle trattative invernali per Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim si delineano i profili per potenziare la rosa, tra la suggestione Endrick del Real Madrid e i nodi difensivi da sciogliere. Ecco, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Shevchenko giura amore eterno al Milan: "Sempre nel mio cuore"

Il giudizio di Crespo su Gonçalo Ramos: "Un ottimo elemento, ma non un top player"

Athekame giura fedeltà dal ritiro: "Voglio tornare in rossonero"

Calciomercato Milan: le strategie per la difesa a gennaio 2027

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Assalto a Endrick per l'attacco: Cardinale sfida la Roma

In un'ampia intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, l'ex Pallone d'Oro ucraino Andriy Shevchenko. Concentrandosi sulla sua epopea a Milano, lo storico numero 7 ha regalato parole al miele per il club: «Il Milan è sempre nel mio cuore e ne sarò tifoso per sempre», ha confessato 'Sheva', ripercorrendo le magiche stagioni culminate con il trionfo in Champions League nel 2003. Un'attestazione dipuro che arriva in un momento cruciale della stagione per la squadra di Amorim.Sempre sulle colonne della 'rosea', un altro grande ex centravanti rossonero,, ha espresso un giudizio piuttosto severo sulledel colpo estivo. L'argentino,, ha ridimensionato le aspettative della piazza rossonera alla luce dei 74 milioni di euro più bonus spesi: «I tifosi si aspettavano un cannoniere con i fiocchi, ma il portoghese non è mai stato un cecchino infallibile. Andate a vedere i numeri della sua carriera al PSG. Un ottimo elemento, d’accordo, ma non lo si può certo definire un top player».Dal ritiro della Nazionale svizzera sono invece arrivate le dichiarazioni a sorpresa di, l'esterno rossocrociato classe 2004 ceduto in estate all'Olympique Lione con la formula del prestito secco. Intervenuto ai microfoni dell'emittente elvetica RSI,: «Ora sono al Lione, ma in rossonero mi sono trovato molto bene e vorrei tornare al Milan». Il calciatore si sente a tutti gli effetti un elemento del patrimonio del Diavolo e punta a sfruttare l'esperienza in Ligue 1 come trampolino per imporsi a San Siro nella stagione 2027-2028.I vertici di Via Aldo Rossi stanno già pianificando le mosse per la sessione invernale di riparazione, con l'obiettivo prioritario di regalare ad Amorim un nuovo rinforzo per la linea arretrata a partire dal prossimo 2 gennaio 2027. Secondo il 'Corriere dello Sport', resta caldissima la pista che porta adel Lecce, centrale assistito da Jorge Mendes. Parallelamente, 'Tuttosport' rilancia con forza la candidatura didello Sporting Lisbona, pupillo del tecnico rossonerodopo il muro eretto a fine agosto nonostante un'intesa trovata sulla base di 40 milioni di euro.Le grandi manovre invernali non si limitano alla difesa. Per quanto riguarda il reparto avanzato, l'obiettivo numero uno del Milan per gennaio resta il prestito di. Il gioiello brasiliano classe 2006 sta trovando pochissimo spazio al Real Madrid sotto la guida di José Mourinho e l'entourage spinge per una cessione a titolo temporaneo. Gerry Cardinale vuole sfruttare gli ottimi rapporti con Florentino Pérez, ma per assicurarsi l'ex stellina del Palmeiras, capitanata soprattutto dalla Roma di Gian Piero Gasperini.