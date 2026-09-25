Il calciomercato invernale del Milan potrebbe vedere riaccendersi una 'vecchia' pista mai del tutto abbandonata. Come ricordato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il club di Via Aldo Rossi mantiene vivi i contatti per Tiago Gabriel, difensore centrale classe 2004 di proprietà del Lecce. Il centrale portoghese, che non ha potuto sfidare i rossoneri a 'San Siro' nell'ultimo turno di campionato che ha visto la squadra di Rúben Amorim trionfare per 3-0 grazie alle reti di Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, resta un obiettivo primario per la retroguardia del Diavolo.

Il piano di Gerry Cardinale per la difesa e la clausola del Lecce

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha intenzione di rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Amorim già nella sessione di gennaio 2027. La dirigenza rossonera potrebbe bussare nuovamente alle porte del club salentino, dopo i tentativi andati a vuoto nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, quando la società pugliese scelse di fare muro.

Il calciatore lusitano, assistito dal potente agente Jorge Mendes, ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2030. Nonostante la firma, l'ambizione del numero 44 di fare il salto di qualità in una big europea è evidente, e l'approdo a Milano rappresenterebbe la sua prima scelta, sia in ottica invernale sia per la successiva finestra estiva di giugno.

La valutazione economica e il fattore classifica per Di Francesco

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Il recente rinnovo contrattuale garantisce una forte posizione di potere negoziale alla società presieduta da Saverio Sticchi Damiani. Secondo il quotidiano romano, la base d'asta fissata per il cartellino del difensore parte dai 25 milioni di euro in su. Una cifra importante che rende la trattativa complessa sotto il profilo finanziario.La fattibilità dell'operazione a gennaio sarà strettamente legata anche al rendimento sul campo della formazione guidata da Eusebio Di Francesco. Se il Lecce si troverà pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere, la dirigenza salentina difficilmente si priverà del proprio gioiello a metà stagione, a meno di offerte fuori mercato che costringerebbero il Milan a un esborso economico extra per superare le resistenze giallorosse.