Theo e Leao da motori a freni del Milan: per loro serata da dimenticare

Ieri c'è stata un' evidente lentezza : Leao è stato assente in fase offensiva e ha trascurato anche la difesa. È stato sostituito sull'uno a uno, nel momento in cui il Milan avrebbe dovuto spingere in avanti per cercare di ribaltare la partita. Il numero 10 è uscito con la testa bassa , senza fare storie: ha ricevuto una pacca sulla schiena da Fonseca prima di accomodarsi in panchina. Ha mostrato unità con i compagni almeno alla fine, quando la squadra è andata a salutare i tifosi milanisti in trasferta.

Disastro Theo

Per Theo, nemmeno quello. Mentre gli altri si dirigevano a scusarsi con i tifosi milanisti, Hernandez ha scelto di prendere la strada opposta, andando direttamente negli spogliatoi dopo l’espulsione. Durante la partita non ha mostrato nessuno spunto in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Theo si è fatto notare in difesa, ma non per motivi positivi.