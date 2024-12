Affinché il Milan vada avanti in Champions League servirà alzare - notevolmente - il livello. L'ha ammesso, nel post-partita, anche Fonseca, che si è scagliato in maniera dura contro i suoi giocatori. «Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa». Per il Milan, ad ogni modo, si è trattato della quarta vittoria consecutiva in Champions League: un evento che non si verificava dal 2005, ma che non basta di certo per soddisfare tifosi e critica dopo quanto visto sul terreno di gioco.