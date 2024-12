Ieri sera, il Milan ha vinto 2-1 contro la Stella Rossa ed ha ottenuto la quarta vittoria di fila in Champions League: non succedeva dal ...

Ieri sera, il Milan ha vinto 2-1 contro la Stella Rossa ed ha ottenuto la sua quarta vittoria di fila in Champions League . Quest'evento, in casa rossonera, non accadeva da quasi 20 anni .

Come riportato la portale di statistiche Opta, infatti, il Milan non vinceva 4 partite di fila in Champions dal periodo tra febbraio ed aprile del 2005. In quel caso, le vittorie consecutive furono 5.