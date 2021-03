Milan, problema al pube per Calabria: il punto | News

Calabria uscito acciaccato da ‘Old Trafford’

Il quotidiano ‘Repubblica‘ questa mattina in edicola ha evidenziato come Davide Calabria, terzino del Milan, sia stato costretto, nel finale di Manchester United-Milan 1-1 dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ad abbandonare il campo per un piccolo problema fisico.

Calabria, secondo quanto riferito dal quotidiano generalista, si sarebbe fermato dopo aver avvertito un fastidio al pube. La speranza, però, per il Milan di Stefano Pioli, già alle prese con tante defezioni, è che non si tratti di nulla di grave. L’auspicio, dunque, sarebbe quello di recuperare Calabria già per domenica sera.

Alle ore 20:45, infatti, a ‘San Siro‘ è in programma il big match Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A. Una sfida che profuma di Champions League. Il Milan vuole prendere in Brasile il post Ibra. Ecco di chi si tratta >>>