Milan, Pioli: “Infortunio Calabria? Niente di preoccupante, vi spiego”

Milan, Pioli sull’infortunio di Calabria

Stefano Pioli, nel post-partita di Manchester United-Milan, ha parlato di Davide Calabria, uscito per infortunio nei minuti finali. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Davide sta facendo delle cose eccezionali. Soffre di qualche dolore al pube, è uscito ma non credo che sia una cosa preoccupante. Lo staff sanitario lo sta curando bene e spero di averlo a disposizione per domenica. Lui vuole giocare sempre”. Queste le parole di Stefano Pioli nel post-partita