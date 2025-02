Milan, Passerini: “La mossa di Conceicao. Restano i difetti, ma…”

"È ancora presto per certificare la nascita di un nuovo Diavolo". Così Carlos Passerini, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha parlato della partita Empoli-Milan 0-2. Ecco il parere dell'opinionista: "Dopo la vittoria sulla Roma in Coppa Italia ecco che dal diluvio di Empoli sbuca un secondo prezioso indizio. I difetti restano, il primo tempo è stato di sofferenza, ma i rossoneri alla fine conquistano tre punti fondamentali per la rincorsa Champions".