Feyenoord-Milan, probabili formazioni: subito l’attacco stellare? Gimenez…

Feyenoord-Milan , gara valida per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25 . Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Sergio Conceicao , allenatore rossonero, potrebbe pensare al super attacco. Ecco il probabile attacco rossonero.

Feyenoord-Milan, probabili formazioni: Gimenez, Joao Felix, Leao e Pulisic titolari?

Santiago Gimenez, come scrive Gazzetta.it, probabilmente sarà titolare contro il Feyenoord, nella gara valida per l'andata dei playoff di Champions League 2024/25. Secondo la rosea potrebbe giocare dall’inizio con Pulisic, Joao Felix e Rafa Leao, nell’attacco che i tifosi rossoneri aspettano dal primo minuto dalla fine del calciomercato invernale. Con questo attacco il Milan rischia sicuramente di più in chiave di equilibrio, ma potrebbe essere devastante in avanti. Come ricorda il quotidiano, la presenza di Gimenez è un aiuto per tutti, che lo potrebbero trovare con più facilità. Considerando che il Feyenoord ha solo la quarta difesa in Olanda, campionato in cui le occasioni non mancano, è possibile che Santiago possa avere più di un'occasione contro la sua ex squadra.