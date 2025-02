Milan, Garlando: “Gimenez, un Vieri aggraziato. La sfida di Conceicao”

"Quando sono entrati quei tre, a inizio ripresa, è cambiata l’aria". Così Luigi Garlando , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha commentato Empoli-Milan 0-2 sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il parere dell'opinionista: "Milan in difficoltà nel primo tempo, inconcludente, messo sotto dall’Empoli sul piano del gioco. Poi Conceicao si è giocato gli assi : Pulisic, Gimenez e Leao. Il pallone si è messo a correre, l’Empoli si è ritirato come una marea. Al posto di uno scolastico 4-4-2 stile Porto, è subentrato un 4-2-Fantasia di leonardiana memoria : Pulisic, Joao Felix e Leao alle spalle di Gimenez".

Milan, Garlando: "Conceicao ha una sfida. Gimenez? Un carrarmato, un Vieri più..."

Poi Garlando continua con il suo commento con un paragone importante per Santiago Gimenez: "A Empoli è nato il Milan che rincorrerà il quarto posto e che cercherà di fare strada in Champions e in Coppa Italia. L'esordio con gol di Gimenez, dopo l’assist a Joao Felix in Coppa Italia, è stato più che incoraggiante: un carrarmato dai cingoli di velluto, un Bobone Vieri più aggraziato".