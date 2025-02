Empoli-Milan, Pellegatti: “Conceicao, negativo. Leao? Chissene se…”

"Si Leao che non copre gli ottanta metri e chissene importa". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha commentato Empoli-Milan 0-2 sul suo canale 'YouTube'. Ecco il parere del giornalista: "Leao deve aiutare di più la squadra, chissene importa. Entrato nel secondo tempo le cose sono cambiate . Nel primo tempo una formazione diversa da quello che ci aspettavamo. Un primo tempo non bello, con l'Empoli che ha preso un clamoroso palo interno. Il Milan non ha concluso nulla in avanti".

Empoli-Milan, Pellegatti: "Conceicao mi ha lasciato perplesso. Su Leao..."

Poi Pellegatti continua criticando anche le scelte di Conceicao: "Era un Milan lento e prevedibile. Conceicao, da una squadra tutta bloccata nel primo tempo, ha cambiato tutto mettendo Gimenez, Leao e Pulisic con Felix in campo. Sul rosso di Tomori non ho tenuto di perdere, lì è stato freddo Conceicao non facendo cambi. Poi l'ingenuità di Marianucci su Gimenez. Nel secondo tempo si è alzato in cielo Leao e ha colpito di testa per il gol, una grande gioia. Poi prima griffe di Gimenez. Una partita che ha visto Conceicao protagonista un po' in negativo per le scelte di formazione con Jimenez al posto di Leao. Vorrei che Conceicao trovasse la sua formazione, quella del primo tempo mi ha lasciato un po' perplesso".