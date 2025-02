Empoli-Milan, Conceicao: “Non abbiamo fatto niente, testa a mercoledì”

Se si aspettava un impatto così dei nuovi e se il Milan di oggi è più forte di una settimana fa: "Lavoriamo ogni giorno per lavorare e migliorare in ogni momento del gioco. Chiedo cose diverse da prima, alcuni giocatori non erano abituati. Ciò che mi lascia tranquillo è il fatto che loro accettino e che sanno che c'è una strada da fare. Così diventa più facile, c'è uno spirito diverso. Restiamo su questa strada. C'è un percorso da fare, non abbiamo fatto niente. 3 punti, pensiamo a mercoledì".

Se il Milan del secondo tempo può essere titolare e cosa dice il Conceicao uomo al Conceicao allenatore dopo i tre cambi: "Non posso essere molto sincero. Sentivo di dover dare qualcosa in più offensivamente. Sapevo della qualità di Rafa Leao, di Pulisic e di Gimenez, ma anche chi è uscito aveva qualità, caratteristiche diverse. Sentivo che serviva qualcosina in più per vincere. Conceicao uomo è collegato con l'allenatore e anche i giocatori devono essere e sono così. Quando conosciamo meglio le persone alziamo il livello a e me piace conoscere".