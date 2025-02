Calciomercato Milan, Pellegatti: “Cose mai viste. La possibile svolta…”

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno concluso la campagna acquisti invernale con il botto, specialmente durante l'ultimo giorno disponibile in cui hanno chiuso tre colpi: Joao Felix, Bondo e Sottil. Una rivoluzione a cui si vanno ad aggiungere Santiago Gimenez e Kyle Walker. Cinque nuovi ingressi per dare a Sergio Conceicao più scelta e più possibilità di fare il gioco che vuole davvero. Ora però dev'essere il campo a parlare: il Milan deve vincere con continuità se vuole raggiungere un quarto posto difficile in questo momento e si parte da questa sera, visto che i rossoneri affrontano l'Empoli in una gara da vincere assolutamente. Andiamo a vedere cosa è successo a gennaio e cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi del calciomercato del Milan. TANTI CAMBI>>>