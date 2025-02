"Tante cose positive oggi. Ed altre su cui dobbiamo continuare a migliorare". Così Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel post partita di Empoli-Milan 0-2. Parole molto importanti del portoghese. Che poi continua con il discorso a 'DAZN': "Il collettivo funziona quando i giocatori sono a disposizione per il sacrificio, per servire la squadra. Secondo me questi dettagli portano i giocatori a un livello superiore". Parole molto significative arrivano sempre a 'DAZN': "Sappiamo che Joao Felix, Leao, Pulisic, tutti i giocatori davanti sono bravi con la palla, ma quando siamo senza è diverso. Quando capiranno questo vinceremo di più e ci divertiremo di più". Conceicao, quindi, si aspetta più lavoro senza palla degli attaccanti. Forse manca davvero solo quello per dare la svolta alla squadra. IL MILAN IN DIECI>>>