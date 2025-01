Milan, Passerini: “Prigioniero dei suoi difetti. Peggio di così era dura”

Carlos Passerini, giornalista che spesso parla del Milan, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League

"Euroflop. Il Milan si fa male da solo". Così Carlos Passerini, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Ecco il suo intervento su 'Il Corriere della Sera'. "Aveva il destino nelle proprie mani, gli sarebbe bastato vincere per accedere al G8 di Champions volando subito agli ottavi di marzo, invece riesce nella non facile impresa di perdere male e meritatamente con la Dinamo Zagabria".