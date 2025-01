Milan, Passerini: “I problemi restano”. Tra la Champions e il mercato

"Assalto all'Europa. Come ai bei vecchi tempi". Così scrive Carlos Passerini, giornalista che spesso parla del mondo Milan su 'Il Corriere della Sera'. "Il primo obiettivo - chiarisce Passerini - deve restare la qualificazione alla prossima di Champions, che mette in palio un tesoro da 80 milioni. L’ottavo posto in serie A è la fotografia dei guai rossoneri: i mesi passano, cambiano gli allenatori, ma i problemi restano. Il terrificante secondo tempo contro la Juventus, costato la 5ª sconfitta in campionato, ha fatto male. Tornando a intossicare l’ambiente, sia all’interno di Milanello sia all’esterno".