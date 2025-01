Milan, Passerini: “Conceicao, patti chiari e una nuova parola d’ordine”

Carlos Passerini, giornalista che parla del mondo del Milan, ha scritto un pezzo per 'Il Corriere della Sera' parlando dell'impatto di Sergio Conceicao

Carlos Passerini, giornalista che parla del mondo del Milan, ha scritto un pezzo per 'Il Corriere della Sera' parlando dell'impatto di Sergio Conceicao: "Patti chiari, amicizia lunga: fin dal suo arrivo, Conceicao ha imposto al gruppo le sue condizioni su tutti gli aspetti della vita quotidiana, firmando una sorta di patto, un decalogo su orari, alimentazione, condotta, in campo e fuori. Esempi? Limitazioni all’uso dello smartphone; ogni mattina prova del peso; vietato scendere in ciabatte a pranzo o alle riunioni".