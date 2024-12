Milan, Passerini: “Fonseca, che rischio. Squadra spalle al muro. La dirigenza…”

Milan, Passerini: "Fonseca, nessun passo indietro!". Ibrahimovic e la posizione della società

"Nessun passo indietro, nessun ripensamento: Paulo Fonseca tira dritto per la sua strada. La sua posizione non è tanto «con me o contro di me», ma «con il Milan o contro il Milan». Ha ribadito il concetto ieri mattina alla ripresa degli allenamenti: serve di più, il senso delle sue parole. Non c’è stato un confronto generale con la squadra, ma individuale. Uno è Theo Hernandez, irriconoscibile da settimane".