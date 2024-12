Oggi il Milan si gioca gran parte delle sue speranze Scudetto. Contro l'Atalanta, i rossoneri dovranno vincere per accorciare la classifica. Per il Diavolo non sarà una sfida semplice, anzi. Carlos Passerini, giornalista de 'Il Corriere della Sera', ha parlato dei rossoneri nella trasmissione radio 'Tutti Convocati'. Il suo parere sulla sfida di Bergamo, Fonseca e Reijnders.