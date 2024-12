Milan, Passerini avverte su Reijnders: “Occhio alle big d’Europa. Due considerazioni”

Milan-Empoli 3-0, forse la partita più completa e convincente della stagione rossonera. La squadra di Paulo Fonseca non ha subito praticamente nulla ed è sembrata sempre in totale controllo della gara. Un bel segnale da parte del Milan, ma c'è ancora da lavorare visto il distacco dalla vetta della Serie A. Carlos Passerini, giornalista che parla del mondo rossonero per 'Il Corriere della Sera', ha scritto la sua analisi sulla gara. Un parere particolare su Reijnders e non solo.