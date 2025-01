Calciomercato Milan, Pavlovic rifiuta il Fenerbahce! Le ultime novità

Calciomercato Milan , i rossoneri stanno lavorando su molti tavoli in contemporanea. Il Diavolo avrebbe in mente di rivoluzionare la rosa a gennaio con qualche partenza e qualche innesto. Il primo obiettivo sembrerebbe in attacco, quel Santiago Gimenez cercato anche lo scorso anno. Per farlo serviranno uscite. In difesa sembrava potesse partire Strahinja Pavlovic nel mirino del Fenerbahce. Matteo Moretto , esperto di calciomercato , ha postato su X le ultime novità.

"Il Fenerbahce chiude per Milan Škriniar. Il difensore slovacco è atteso in Turchia nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto, come ha anticipato". Un colpo che interessa direttamente anche il Milan. Secondo Moretto, infatti, Pavlovic avrebbe detto no al passaggio in Turchia. "Strahinja Pavlovic ha detto no al trasferimento nonostante la trattativa tra Fenerbahce e Milan fosse ben indirizzata per una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro". Vedremo se per il giocatore serbo si apriranno altre opportunità o resterà al Milan. La non partenza di Pavlovic potrebbe privare il Milan dei soldi necessari per l'attaccante. Vedremo.