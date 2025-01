Milan, Santiago Gimenez il degno erede di Giroud? I numeri dicono…

Milan , Santiago Gimenez potrebbe essere il prossimo attaccante dei rossoneri. Stando alle ultime notizie di calciomercato, il Diavolo avrebbe individuato nel messicano il giusto rinforzo per un attacco che sta facendo molta fatica. Il costo potrebbe essere molto alto, si parla di 40 milioni di euro e non farà facile convincere il Feyenoord a rinunciare a uno dei suoi big. Al Diavolo, però, servirebbe tantissimo un giocatore in grado di trovare la porta con molta costanza, visto che Morata e Abraham faticano a segnare. In ogni caso sarebbe la punta giusta per il futuro e il presente del Milan? Per rispondere a questa domanda lo abbiamo paragonato a Olivier Giroud , il bomber con il quale il Milan ha vinto il suo ultimo Scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions League. Andiamo a vedere cosa dicono i numeri e le statistiche.

Andiamo a vedere le sue prestazioni grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Numeri estremamente interessanti che riguardano la scorsa stagione, scelta perché è stata proprio l'ultima di Giroud con il Milan. La valutazione è simile, siamo sui 7 di media più o meno per entrambi. Anche le partite. Gli assisti sono simili. Gimenez ha segnato 26 gol contro i 17 di Giroud. Per il francese 4 rigori, per il messicano 2 rigori. Il dato interessante arrivata sui minuti per gol o assist: 128.5 per Giroud, 94.2 per Gimenez. Dove vince Giroud è sui duelli in area vinti e la conversione di grandi occasioni. Sono numeri da prendere con le pinze, visto che Giroud giocava in Serie A e Gimenez in Eredivise. Le statistiche, però, ci fanno vedere come Santiago Gimenez potrebbe essere davvero un giocatore interessante per il Milan, forse il degno erede di quel Giroud che ha fatto sognare i tifosi rossoneri nei suoi anni con il Diavolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus. L’incredibile indiscrezione!>>>