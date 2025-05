"Allegri come Ibrahimovic è un orgoglioso depositario del culto della tradizione milanista e del comportamento rigoroso. Su questi punti costruirà la sua prossima gestione". Franco Ordine è sicuro, questo è il suo parere sul nuovo allenatore del Milan Massimiliano Allegri . Il punto anche su Theo Hernandez nel suo pezzo per 'Il Giornale'.

Milan, Ordine sicuro: "Allegri sa dove mettere le mani". Su Theo Hernandez rivela che ...

Il parere su Allegri: "Dal secondo giorno utile del suo nuovo mandato in rossonero, Max è in grado di lavorare sulla squadra da allestire senza dover chiedere informazioni perché è stato un attento osservatore di tutte le partite del Milan. Sa insomma dove deve mettere le mani e dando una occhiata alle cifre delle ultime due stagioni rossonere non c'è bisogno di uno scienziato per sapere da dove cominciare. Dalla difesa naturalmente che può voler dire tante cose".