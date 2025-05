Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', ieri c'è stato un incontro di calciomercato tra Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez e la dirigenza del Milan. Il colloquio con il management rossonero avrebbe ribadito la distanza sul rinnovo (richiesta di 7 milioni di euro, offerta di 5) e avrebbe confermato una possibile cessione in questa sessione per evitare un addio a parametro zero. Chi sarebbe interessato a Theo Hernandez?