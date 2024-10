Milan-Napoli, per Fonseca missione tre punti — Fonseca sa bene, secondo la 'rosea', che in Milan-Napoli non può sbagliare: deve vincere e dare un segnale importante al campionato. Battendo, infatti, la squadra di Conte il Diavolo centrerebbe la terza vittoria di fila tra Serie A e Champions League, collocandosi al terzo posto in classifica a pari merito con la Juve. E con il famoso 'asterisco' di Bologna-Milan.

Fonseca, ad ogni modo, è ancora alla ricerca del vero Milan, di una squadra che abbia continuità di rendimento. Il bilancio, dopo 8 partite di Serie A, non è positivo; il Diavolo raccoglie meno punti di quanto faceva con Stefano Pioli, ma una vittoria di prestigio contro i campani potrebbe cambiare l'umore di tutti a Milanello.

I tre punti in Milan-Napoli, per i rossoneri di Fonseca, sarebbero una grande iniezione di fiducia per il futuro, permetterebbero al Milan di guardare al futuro con più ambizione. E di restare in corsa per lo Scudetto, il grande obiettivo fissato sia dall'ex tecnico del Lille sia da Zlatan Ibrahimović, all'inizio di questa stagione.

Ci si aspetta tanto da Morata e Leão — Fonseca non ha mai battuto Conte nei due anni in cui è stato alla Roma ed ora vorrebbe invertire la tendenza. Il suo Milan ha lavorato, dopo la sosta Nazionali di ottobre, in maniera intensa e convinta. Le seconde linee, come Noah Okafor e Samuel Chukwueze, stanno dando ottime risposte. Ma è dai big come Álvaro Morata e Rafael Leão, finora sotto gli standard di rendimento, che i rossoneri si aspettano tanto.

E se il primo, lo spagnolo, in Milan-Napoli ci sarà dal 1', il portoghese non è poi così sicuro di essere titolare in Milan-Napoli con Fonseca che, di recente, sta cercando di inculcare nella testa dei giocatori come il concetto di squadra arrivi prima di qualsiasi singolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Un Campione del Mondo in arrivo a gennaio? L’indiscrezione >>>