Più di una settimana fa, come si ricorderà, il Milan era andato in allarme per Morata. In allenamento, a Milanello, aveva riportato un forte trauma cranico dopo uno scontro aereo con Strahinja Pavlović. Corsa all'ospedale di Legnano, esami, una notte in osservazione, continuo monitoraggio dello staff medico (tanto del club quanto della Nazionale). Quindi, le dimissioni, con una prognosi di dieci giorni. Ma Morata, a 8 giorni di distanza, è già pronto a riprendere il suo posto in campo per il suo Paese.