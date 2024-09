2024 forse già finito. Uno in meno per la Champions

Per la squadra di Paulo Fonseca si tratta già del terzo infortunio grave in stagione dopo quello al crociato che ha messo fuori causa il terzino Alessandro Florenzi e quello al tendine della mano che ha colpito il portiere Marco Sportiello. Quanto dovrà stare fuori Bennacer? Per la 'rosea' il suo 2024 rischia di essere già terminato. Brutta botta per il giocatore e per il Milan. Che aveva inserito il numero 4 in lista per la Champions League sacrificando Luka Jović e che ora si ritrova con un calciatore in meno. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Moncada, un colpo con l’aiuto di un vecchio amico del Milan >>>