Milan, Conceicao è già alla fine? La rivelazione sul rapporto con la squadra

Milan, Conceicao e un rapporto difficile con la squadra rossonera? 'Il Corriere della Sera' parla di una panchina già in bilico per il portoghese

Il Milan, come scrive 'Il Corriere della Sera', è distratto e poco equilibrato, e la scelta di puntare sui quattro attaccanti ancora una volta non paga. Subisce due gol abbastanza inspiegabili secondo il quotidiano. Questo perché, si legge, mancano attenzione e qualità. Mancherebbe anche il feeling tra la squadra e Conceicao. L'allenatore sarebbe appeso al filo: per adesso, secondo il quotidiano, resterà al suo posto. 'Il Corriere della Sera' chiude con questa frase: "ma la sensazione è che il suo regno, appena cominciato, sia già arrivato al capolinea". LEGGI ANCHE: Milan, tutto (quasi) buttato in pochi giorni. È un disastro inspiegabile>>>