Torino-Milan 2-1, un altro risultato disastroso per i rossoneri dopo l'uscita del Diavolo dalla Champions League. E sono due partite equiparabili quelle giocate dalla squadra di Sergio Conceicao. Il Milan ha cercato in tutti i modi di segnare e di vincere le partite, dominando in lungo e in largo gli avversari. E in tutto ciò sono arrivati un pareggio e una sconfitta, entrambi pesanti come macigni. Con la probabile vittoria della Juventus contro il Cagliari il quarto posto sarebbe lontano otto punti e la stagione potrebbe essere quasi finita a fine febbraio. È colpa anche di Conceicao? Ecco i voti e le pagelle dei quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA