Torino-Milan 2-1, all'intervallo, sotto di un gol, Sergio Conceicao decide di mettere in campo Fofana togliendo Leao. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Rafa era con la testa in partita e si era procurato il rigore con un colpo di testa. Nessuno si aspettava la sostituzione, anche perché il portoghese stava bene, al contrario di Joao Felix e Pulisic, non al meglio. Leao non è tornato in panchina nella ripresa. Un'altra cosa che ha fatto molto parlare.