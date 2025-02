"Joao Felix è tanto bello quanto inutile". Poi Ravezzani passa alla difesa: "Thiaw non è meglio di Tomori". E infine il giornalista attacca Sergio Conceicao: "Togliere Leao a meno di infortunio è senza senso. Totale: Conceicao sta facendo più danni della grandine. E i dirigenti hanno fallito il secondo allenatore su 2". Questo il duro pensiero di Fabio Ravezzani, specialmente sull'allenatore portoghese. Sergio Conceicao, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, potrebbe restare il tecnico del Milan solo in caso di quarto posto, in caso contrario sarà probabilmente un altro addio dopo quello di Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, tutto (quasi) buttato in pochi giorni. È un disastro inspiegabile>>>