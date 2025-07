Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra raduno e mercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la possibilità che il Milan prenda Dušan Vlahović in questa sessione estiva di calciomercato. Il feeling con Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus, c'è. Ma l'alto stipendio è un problema. Anche Victor Boniface (Bayer Leverkusen) nella lista dei rossoneri che, intanto, si ritrovano oggi a Milanello per il raduno della stagione 2025-2026.