Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 7 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, saluta il ritorno di Massimiliano Allegri che, con il raduno odierno a Milanello, inizia ufficialmente la stagione 2025-2026 alla guida del Milan. Torna la sfida con Antonio Conte, riapre in rossonero una parentesi chiusa nel 2014 e in giornata parlerà in conferenza stampa a 'Casa Milan' per raccontare le sue verità.