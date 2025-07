Calciomercato Milan, Theo Hernández all'Al-Hilal: chiusura in arrivo

"L’accordo di massima tra le squadre era già arrivato un paio di settimane fa, ma si è aspettata la fine dell’esperienza al Mondiale per Club degli arabi per dare il via libera", ha concluso Di Marzio.

"Theo Hernández sarà il nuovo esterno di Simone Inzaghi. L’Al-Hilal è al traguardo e non può essere certo considerata una sorpresa se non per chi lo aveva mandato con certezza all’Atlético Madrid per fare poi retromarcia - ha commentato Alfredo Pedullà sul proprio sito web ufficiale -. Theo aveva già deciso da diversi giorni il futuro sciogliendo qualsiasi riserva sull’Al-Hilal, bisognava soltanto aspettare la fine del Mondiale per Club in modo da poter formalizzare. Il Milan aveva chiesto 30 milioni di euro, potrebbe arrivarci con i bonus, le fase fissa sarà più bassa, ma la necessità era quella di trovare una soluzione a un anno dalla scadenza del contratto e senza margini di manovra per un rinnovo".