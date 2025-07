Calciomercato Milan, forse trovata la chiave per 'liberare' Jashari

Calciomercato Milan, Jashari si avvicina: il punto

Un'offerta che non è tanto lontana dai 40 chiesti dal Bruges, di cui 35 di parte fissa. Una differenza sottile con il Bruges che, molto probabilmente, dovrebbe accettare e dare dunque il via libera a Jashari - esentato dall'amichevole in Scozia e dal mini-ritiro in Inghilterra con i nerazzurri - per volare in direzione Milano.