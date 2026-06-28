Nasce il nuovo Milan (portoghese) di Ruben Amorim: dopo Ramos, in arrivo anche Antonio Silva
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il canale diretto tra Milano e Lisbona è più caldo che mai. Dopo aver definito l'acquisto record del portoghese Gonçalo Ramos, la dirigenza del Milan è vicinissima a chiudere un altro colpo da novanta per blindare la difesa. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i rossoneri sono ormai a un passo dalla stretta di mano definitiva con il Benfica per il centrale António Silva.
Calciomercato Milan: le cifre dell'affare António SilvaI due club hanno già gettato le basi economiche dell'operazione e i portoghesi sono pronti a dare il via libera definitivo al trasferimento. L'affare si strutturerà sulla base di 20 milioni di euro di parte fissa più altri 5 milioni di bonus. Una cifra importante ma strategica per il talento classe 2003, pronto a diventare il perno della retroguardia di Ruben Amorim grazie alla sua fisicità e alla pulizia negli interventi.
Il fattore Jorge Mendes e gli altri nomi sul tavoloDietro questa accelerazione improvvisa c'è la regia strategica di Jorge Mendes. Il super procuratore portoghese ha preso in mano le chiavi del mercato del Diavolo: dopo aver ultimato il passaggio di Ramos e aver quasi archiviato la pratica António Silva, Mendes punta a imbastire una sinergia totale con Gerry Cardinale. Sul tavolo delle discussioni con via Aldo Rossi restano vivi altri due profili caldi: il centrocampista Marc Casadó del Barcellona e l'esterno dello Sporting Francisco Trincão.
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