Il super colpo che porta il nome di Gonçalo Ramos ha sistemato uno dei dilemmi più importanti per il Milan, regalando ad Amorim la punta perfetta per la nuova stagione. Ma per il Milan, il calciomercato è appena iniziato. Archiviata la pratica legata al centravanti, la dirigenza si appresta ad effettuare una ristrutturazione della rosa: tra giovani stelle, l'ombra di Mendes e alcuni addii, si preannuncia un'estate di cambiamenti.

Calciomercato Milan: da Alajbegovic a...

Come riferito dal Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista rossonera porta la firma di Ibrahimovic. Il consulente rossonero è rimasto affascinato da, trequartista bosniaco classe 2008 che si sta prendendo la scena al Mondiale.

In realtà, gli scout del Milan lo seguivano già da diversi mesi, ma il benestare di Ibrahimovic ha accelerato i piani. Attenzione, però, alla concorrenza: la Roma è in netto vantaggio rispetto ai rossoneri e, una volta sistemato il discorso plusvalenze, è pronta a tornare alla carica.

Amorim vuole Casado e Silva?

Marc Casado: calciatore classe 2003 del Barcellona, il centrocampista è cresciuto nella pantera blaugrana, ma sta trovando davvero poco spazio. Mendes, infatti, avrebbe avviato già i primi contatti con il Milan.

calciatore classe 2003 del Barcellona, il centrocampista è cresciuto nella pantera blaugrana, ma sta trovando davvero poco spazio. Mendes, infatti, avrebbe avviato già i primi contatti con il Milan. Antonio Silva: Calciatore del Benfica, classe 2003, per la difesa il ventiduenne rappresenterebbe l'innesto migliore. Il giovane, inoltre, ha già aperto al trasferimento. Resta solo da trovare l'intesa economica.

Chi saluterà?

Le manovre in difesa e centrocampo, invece, passano da, conselle vesti di tessitore. Dopo aver portato Ramos a Milano, il procuratore sta lavorando per riempire altre caselle:Per finanziare i nuovi colpi, le cessioni saranno inevitabili. A lasciare, infatti, sarebbero, che hanno già le valigie pronte. Insieme a loro, potrebbero salutare anche. In mezzo agli addii, però, tiene banco anche il futuro di

Intervistato dal ritiro della Francia, il centrocampista rossonero aveva dichiarato: 'Vedremo dopo il Mondiale'. Il francese, come sappiamo, ha un contratto fino al 2028, ma la permanenza non è poi così sicura.