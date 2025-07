Prima pagina Tuttosport: “Allegri rifà il Milan e aspetta Jashari”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 7 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una possibile operazione di calciomercato per la Juventus. Versando, infatti, soltanto 10 milioni di euro della clausola risolutoria, i bianconeri possono prendere, per il loro centrocampo, il nigeriano Wilfred Ndidi, classe 1996, retrocesso nell'ultima stagione dalla Premier League alla Championship con il Leicester City.