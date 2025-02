Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia' ha rivelato delle importanti notizie sul futuro del Milan. Ecco le sue parole durante 'Qui Studio a voi Stadio'. "Mi dicono che Cardinale ha già deciso che verranno cambiati i vertici del club. Non so se verranno cambiati i ruoli di chi c'è già. A fine stagione dovrebbe essere un ridisegnare la compagine societaria nell'ambito sportivo, come successo dopo Paolo Maldini. Non si limiteranno a prendere un direttore sportivo, ma ci dovrebbe essere una totale ristrutturazione".