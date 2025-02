Milan, Ravezzani: “Conceicao si sta prendendo in giro da solo. Vi spiego …”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', soffermandosi in modo particolare sulle recenti dichiarazioni di Sérgio Conceicao nel post Milan-Feyenoord di Champions League (QUI LE SUE PAROLE) e sostenendo come il lusitano si stia prendendo in giro da solo. Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.