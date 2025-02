Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia' ha rivelato delle importanti notizie sul futuro del Milan. Ecco le sue parole durante 'Qui Studio a voi Stadio'. "E' una notizia abbastanza clamorosa per quanto riguarda il Milan. Sono arrivate le scuse di Theo Hernandez e le parole di Ibrahimovic. Vi devo dare questa notizia . Mi arriva da persona estremamente affidabile, non stiamo dando un sentito dire, ma qualcosa che pare essere già deciso".

Milan, Cardinale prepara la rivoluzione in dirigenza? La bomba di Ravezzani

Ravezzani quindi rivela la decisione che avrebbe preso Cardinale: "Mi dicono che Cardinale ha già deciso che verranno cambiati i vertici del club. Non so se verranno cambiati i ruoli di chi c'è già. A fine stagione dovrebbe essere un ridisegnare la compagine societaria nell'ambito sportivo, come successo dopo Paolo Maldini. Non si limiteranno a prendere un direttore sportivo, ma ci dovrebbe essere una totale ristrutturazione". Noi di Pianeta Milan avevamo anticipato settimane fa questo possibile scenario (LEGGI QUI).