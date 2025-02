Milan, Ravezzani: “Conceicao da esonero. Maldini aveva lasciato a Cardinale…”

"Quasi imbarazzante e umiliante parlare del Milan dopo la partita contro il Feyenoord". Così Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato di Milan-Feyenoord 1-1 e dell'uscita del Diavolo dalla Champions League. Ecco le parole del giornalista sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "Un'umiliazione subita da tutti i tifosi ha origini ben chiare e la proprietà non può restare indifferente. Ma l'allenatore cosa ha combinato? Conceicao dovrebbe dimettersi o la proprietà dovrebbe esonerarlo, secondo fallimento sull'allenatore in pochi mesi. Conceicao toglie Fofana per mettere tanti attaccanti, come se bastasse. Poi perde la testa con cambi assurdi, per esempio lasciare in campo Joao Felix. Credo che difficilmente si siano viste tante nefandezze tutte insieme".