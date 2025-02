Milan, Ravezzani su Maignan: “Sembra sopravvalutarsi. Sono troppi errori”

" Il vero Maignan? Non mi piace questa domanda. Non è il mio miglior periodo , ma è importante che mantenga la mia positività". Così Mike Maignan ha parlato nel post partita di Milan-Verona 1-0 . Il portiere francese non è sembrato perfetto neanche ieri sera. Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha commentato proprio queste dichiarazioni dicendo la sua sul momento di forma dell'estremo difensore rossonero. Ecco il parere su X.

Milan, Ravezzani: "Maignan un problema di concentrazione. Si sopravvaluta. Ora basta se..."

"Onesto. Credo che Maignan abbia soprattutto un problema di concentrazione. Non si tratta tanto di lavorare, ma di metterci più attenzione. A volte sembra sopravvalutarsi. Gli errori sono stati troppi. Ora basta se vuole restare un top". Questo il parere di Ravezzani su Mike Maignan che di certo non sta vivendo il suo periodo di forma maggiore dopo il brutto errore contro il Feyenoord e altre partite non al meglio.