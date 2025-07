La litigata con Boban e Marocchi in TV: "Ho sbagliato a rispondere a Boban, quando mi chiede del fuoriclasse devo andarmene via e basta. Avevamo perso con la Roma, Galliani ha chiesto chi volesse andare a parlare e dissi che io c'ero, ma ero arrabbiato. E giù a farmi domande di merda, attaccando solo me e non la squadra. Non avevo lucidità, ero incazzato per aver perso. E Boban che c***o voleva?"