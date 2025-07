Christian Abbiati, l’ex portiere rossonero compie oggi 48 anni!

Christian Abbiati festeggia oggi il suo compleanno, dopo aver ormai appeso gli scarpini al chiodo ben 9 anni fa. La sua presenza in campo rispecchia l’anima del Diavolo e i sostenitori del Milan lo apprezzano eccome. Il suo ritorno a Milano gli fa onore per quello che ha rappresentato in questi anni, difendendo come un guerriero i pali per 281 volte sul terreno di gioco. Debuttò per la prima volta con la maglia del Milan il 17 gennaio 1999 in serie A al 92° minuto in un Milan Perugia a causa dell’espulsione di Sebastiano Rossi (portiere titolare dell’epoca).