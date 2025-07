Michelangelo Rampulla, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per commentare le voci di mercato che accostano Vlahovic al Milan

Michelangelo Rampulla , ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "Maracanà", per commentare le voci di mercato che accostano Dusan Vlahovic al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

"E' un calciatore che deve rilanciarsi. Dipende da che tipo di gioco vuole impostare Allegri. Se pensa che Vlahovic sia quello più adatto, fa bene a cercarlo. Allegri dirà sempre che è un buon giocatore, che può far bene. Lo cerca? Non lo so, quando si fa così è anche per sviare, magari ne cercano un altro. Mi sembra strano che lo cerchi".